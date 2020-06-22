محافظ الغربية: ممرات آمنة لطلبة الثانوية العامة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بعمل ممرات آمنة لطلبة الثانوية العامة لتنظيم دخولهم وخروجهم من المدارس، وبما يسمح بترك مسافات آمنة بين الطلاب، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك خلال جولته التفقدية بمدينة طنطا، ومتابعته لأعمال تجميل الجزيرة وسط شارع البحر بمنطقه الاستاد، يرافقه عادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمقدم إبراهيم كامل بالإدارة العامة للمرور.



وشدد محافظ الغربية، علي المتابعة المستمرة لكافة المدارس المخصصة لامتحانات الثانوية العامة، ورفع الإشغالات من أمامها وفي محيطها بما يسمح باستيعاب الطلبة وتيسير عملية دخولهم للجان، وكذلك رفع القمامة الموجودة أولاً بأول.



وخلال الجولة، تم سحب 13 رخصة قيادة وتحرير محاضر لأصحابها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة عدوى كورونا.