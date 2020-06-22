الصحة: تبني الرئيس للعديد من المبادرات الصحية يؤكد حرصه على سلامة المصريين

قالت الدكتورة هناء سرور، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من المبادرات الصحية يؤكد مدى حرصه على صحة وسلامة المصريين بمختلف أعمارهم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن إطلاق مبادرة الرئيس «100 مليون صحة» لأصحاب الأمراض المزمنة من خلال القوافل والوحدات الصحية يعيد ثقة المصريين في تلك الوحدات، واصفة إياها بـ«بوابة الصحة لكل المصريين»، حيث أنها أكثر المنشآت الصحية المنتشرة في القرى والمراكز، بحسب قولها.

وأشارت إلى توجيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، برفع كفاءة معامل الوحدات الصحية والتأكد من سلامتها وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بداخلها.

وانطلقت السبت مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار «100 مليون صحة»، لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بمحافظات الجمهورية كافة.