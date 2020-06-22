مستشار مجلس النواب الليبي يطالب الجامعة العربية بدعم «إعلان القاهرة»

قال عبدالحميد صافي، مستشار مجلس النواب الليبي، إن مصر تقف إلى جانب الليبيين في حربهم ضد الاحتلال التركي، مطالبا الجامعة العربية بدعم «إعلان القاهرة» ومساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا مرة أخرى..

وأضاف «صافي»، في لقاء ببرنامج «القاهرة الآن»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة «العربية الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن بيان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ركز على سعي مصر منذ بدء الأزمة الليبية إلى تحقيق التوافق الليبي وتقديم الحوار والتفاوض والحل السلمي، مشيرا إلى أن الطرف الليبي الآخر (غرب ليبيا) جلب الإرهابيين وفتح الباب للمرتزقة وللاحتلال التركي.

وأكد على تواجد نحو 9 آلاف من المرتزقة على الأراضي الليبية، يقاتلون تحت إمرة الأتراك، موضحا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد أن يحول ليبيا إلى نقطة انطلاق عبر الإرهابيين والمليشيات للعبث في منطقة شمال إفريقيا ودولها المختلفة والمهمة للغاية.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، قال في كلمة، اليوم الأحد، إن «كلمة الرئيس المصري جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي»، مضيفا أن الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا تهدد الأمن القومي المصري.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية يونيو الجاري، عن مبادرة «إعلان القاهرة» لإنهاء القتال في ليبيا، والتي تضمنت عدة بنود شملت التأكيد على وحدة وسيادة الدولة الليبية.

كما نصت المبادرة على احترام كل الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، مع التزام كافة الأطراف بوقف النار اعتباراً من الساعة السادسة صباح الاثنين 8 يونيو.