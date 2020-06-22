أبو الغيط يشهد إطلاق «رالي مصر لريادة الأعمال» بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

«عبد الغفار»: أزمة كورونا فرضت على المجتمع العالمي واقعًا جديدًا وظروفاً مغايرة

شهد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، افتتاح فاعليات مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، حيث يعد "رالي مصر لريادة الأعمال"، من أهم المسابقات الداعمة لطلاب الجامعات ورواد الأعمال بمصر، والتي تستهدف نشر الوعي عن مفاهيم ريادة الأعمال وأهميتها، وتشجيع الطلاب في المرحلة الجامعية على إقامة مشاريع ناشئة خاصة بهم وتنمية مهاراتهم الفكرية.

وفى كلمته قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن المسابقة تأتي في وقت نحتاج فيه لإعطاء الحافز للشباب ومواكبة ما يجرى حولنا من تطورات على مختلف الأصعدة.

وأضاف: "نحن في وقت في أشد الحاجة فيه إلى تشجيع الإبداع والابتكار والتجارب المتميزة في ظل هذه الظروف غير العادية والمتمثلة في وباء كورونا".

وأوضح: "إن سكان العالم العربي هم الأكثر شبابًا، ويجب أن نحسن الاستثمار في قدراتهم، ومن هذا المنطلق فإن جامعة الدول العربية تدرك وتؤمن أن الاستثمار في الإنسان هو أكثر طريق لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير البيئة المناسبة، حيث انعكس هذا الإدراك في القمم العربية المختلفة من خلال تشجيع البحث العلمي والارتقاء بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل".

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن أزمة كورونا فرضت على المجتمع العالمي واقعًا جديدًا وظروفاً مغايرة عن السابق.

وأضاف: "العالم تغير شكله حاليًا وسيتغير مجددًا، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال من القطاعات التي تأثرت بفعل هذه الجائحة".

من ناحيته أعرب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالتواجد في حفل إطلاق تلك النسخة من رالي مصر، متابعًا: "دراستنا تشير إلى وجود هواجس لدى الشباب من أجل الحصول على قروض لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة، وما تقدمه هذه المسابقة من منح سيحرك أسلوب الحياة وكذلك التأثير النفسي للشاب المصري من خلال الشركات الناتجة عن ريادة الأعمال".

من جانبها أعربت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، عن سعادتها بالتواجد في إطلاق مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال" هذا العام، مشيرة إلى أنه سبق وأن حضرت الرالي في نسخ سابقة.

وأشارت إلى أن هذه المسابقة دائمًا ما تحظى بالمشروعات المتميزة، وتكسب المشاركين العديد من المهارات من خلال اجتيازهم لتدريب ريادة الأعمال

وأضاف هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، أن المسابقة تعد من أهم الفعاليات التي تستهدف توجيه الدعم لطلاب الجامعات وشباب رواد الأعمال.