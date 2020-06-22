 غلق منطقة المنيا للتأمين والمعاشات لوجود حالتي كورونا إيجابية - بوابة الشروق
الإثنين 22 يونيو 2020 1:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

غلق منطقة المنيا للتأمين والمعاشات لوجود حالتي كورونا إيجابية

محافظة المنيا
محافظة المنيا
ماهر عبد الصبور
نشر في: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:09 م | آخر تحديث: الإثنين 22 يونيو 2020 - 1:09 م

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات بالمنيا، غلق منطقة المنيا (المنيا الجديدة) للتأمين والمعاشات لوجود حالتي كورونا إيجابية، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢١، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم عمل تحليل لجميع العاملين بالمكتب، للتأكد من إصابتهم من عدمه بفيروس كورونا، خاصة وأن المكتب يعمل على خدمة قطاع كبير من الأهالي وأصحاب المعاشات والذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والتأثر به.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك