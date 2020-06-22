غلق منطقة المنيا للتأمين والمعاشات لوجود حالتي كورونا إيجابية

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات بالمنيا، غلق منطقة المنيا (المنيا الجديدة) للتأمين والمعاشات لوجود حالتي كورونا إيجابية، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الأحد الموافق ٢٠٢٠/٦/٢١، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الهيئة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم عمل تحليل لجميع العاملين بالمكتب، للتأكد من إصابتهم من عدمه بفيروس كورونا، خاصة وأن المكتب يعمل على خدمة قطاع كبير من الأهالي وأصحاب المعاشات والذين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، والتأثر به.