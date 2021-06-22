 اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على مواصلة المحادثات رغم الانقسامات العميقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان وكوريا الجنوبية تتفقان على مواصلة المحادثات رغم الانقسامات العميقة

طوكيو - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:33 ص

ذكرت صحيفة (ذا جابان تايمز)، اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية ظلوا منقسمين خلال محادثاتهم، حول قضايا تاريخ الحرب وقرار طوكيو إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في المحيط.

ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فإن رئيس مكتب الشؤون الآسيوية والأوقيانوسية بالوزارة تاكهيرو فوناكوشي، أبلغ نظيره الكوري الجنوبي لي سانج ريول، أنه يجب أن تتخذ الإجراء المناسب بشأن تعويضات العمل في زمن الحرب، كما احتج الجانب الياباني على مناورات عسكرية قامت بها كوريا الجنوبية مؤخرًا حول الجزر المتنازع عليها في بحر اليابان.

من جانبه، كرر الجانب الكوري الجنوبي موقفه بأنه سيكون من المستحيل حل القضايا ما لم تقم اليابان بتقرير دقيق للتاريخ، معربة عن قلقها بشأن قرار اليابان إطلاق المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما وكذلك موقف طوكيو من النزاع الإقليمي.

وأضافت الخارجية اليابانية أن الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات من أجل تحسين العلاقات الثنائية.

يذكر أن ذلك يعد أول اجتماع لكبار المسؤولين من البلدين منذ إجراء محادثات في طوكيو في أبريل الماضي.


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