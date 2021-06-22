المخرج ستيفن سبيلبيرج يتعاقد مع نتفليكس لإنتاج عدة أفلام خلال عام

وقعت شركة أبملين بارتنرز المملوكة للمخرج الأمريكي ستيفن سبيلبيرج عقدا مع شركة بث الأفلام عبر الإنترنت نتفليكس لإنتاج عدة أفلام خلال عام، مما يعطي شركة البث ذخيرة جديدة لمواجهة المنافسة المتزايدة من جانب الخدمات الأخرى وبخاصة التابعة لشركات الإنتاج الفني مثل ديزني بلس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان للشركتين القول إن الاتفاق متعدد السنوات يستند إلى العلاقة القائمة بينهما حيث تعاونتا خلال العام الماضي في إنتاج "محاكمة شيكاغو7" وفيلم "مايسترو" عن قصة حياة الموسيقى الأمريكي ليونادر بيرنشتاين والذي مازال في مرحلة الإنتاج.

وأشارت بلومبرج إلى أن نتفليكس تعتبر شركة مسيطرة في سوق البث المباشر لكنها تسعى إلى استقطاب المزيد من الأفلام لجذب مزيد من المشترين ومواجهة المنافسة المتزايدة خاصة مع اتجاه العديد من الشركات الكبرى مثل والت ديزني ووارنر ميديا وإن.بي.سي يونيفرسال إلى بحث أفلامها خدمات البث التابعة لها على الإنترنت.

يذكر أن نتفليكس حصلت على حق بث أفلام شركة أمبلين التي أنتجت مؤخرا العديد من الأفلام الناجحة ومنها "الكتاب الاخضر" الحاصل على جائزة الأوسكار و"1917". في الوقت نفسه فإن سبيلبيرج مخرج أفلام إي.تي وأنديانا جونز والحديقة الجوراسية إنقاذ الجندي ريان يرأس مجلس إدارة أمبلين.

وقال سبيلبيرج إن شركته ستواصل التعاون مع الشركات الأخرى مثل يونيفرسال.