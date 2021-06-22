استطلاع رأي لتحديد مواعيد العمل الصيفية للعاملين بالقطاع الحكومي بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، على الجهاز التنفيذي للمحافظة بتنفيذ استطلاع رأي في كل مصلحة وديوان حكومي وخدمي لتحديد مواعيد العمل الرسمية الصيفية عدا قطاع التعليم.

وأضاف الزملوط، خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، تكليف رؤساء المصالح والمراكز الإدارية والقرى بتنفيذ استطلاع الرأي في أقرب وقت تمهيدا لإعلان مواعيد العمل في فترة الصيف بما يتناسب مع الخدمات الجماهيرية مع مراعاة ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة وتخفيف العبء عن الموظف العام.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر يوم 3 أكتوبر 2020م، تعديل مواعيد العمل الرسمية بكافة المصالح والمؤسسات الحكومية والخدمية، لتبدأ في الثامنة صباحا وتنتهي في الثالثة مساء يوميا.