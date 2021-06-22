محافظ الغربية: افتتاح 83 مدرسة في 18 شهرا

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة خلال الـ 18 شهرا الماضية افتتحت 83 مدرسة وفي طريقها لافتتاح 145 أخرى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ لمدرسة هند المنزلاوي بقرية بنا أبو صير، بحضور النائب محمد زايد، والنائبة سحر العشري، والنائب عزت المحلاوي عضو مجلس النواب السابق، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.



وتفقد محافظ الغربية المدرسة، والتي تم إنشاؤها على مساحة 3772 مترا بتكلفة 11 مليون جنيه لتخدم أهالي القرية والقرى المجاورة من خلال 28 فصلا لجميع المراحل التعليمية.



وأكد رحمي أن المحافظة تولي أهمية كبرى لقطاع التعليم، والذي يأتي ضمن المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة، حيث تم تطوير وصيانة 362 مدرسة بتكلفة 176 مليون جنيه، وإمداد المدارس بأدوات ومعدات بتكلفة 175 مليون جنيه لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب.