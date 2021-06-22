ميركل تحذر من امتلاء الملاعب المستضيفة لمباريات يورو 2020

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من امتلاء الملاعب في بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للحيلولة دون انتشار سلالة "دلتا" الأكثر فتكا، مناشدة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اتخاذ قرارات مسؤولة.

وقالت ميركل اليوم الثلاثاء عقب اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في برلين في إشارة إلى بريطانيا: "لا أعتقد أنه من الجيد أن تكون الملاعب ممتلئة هناك"، معربة عن أملها في أن يتعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الوضع بمسؤولية.

تجدر الإشارة إلى أن سلالة دلتا منتشرة في المملكة المتحدة. وعلى مدار أيام نوقش ما إذا كان يجب أن تقام مباريات نصف النهائي ونهائي كأس أوروبا في لندن كما هو مخطط، أو ما إذا كان سيتم تغيير المكان.

وأكدت ميركل أنه بعد أن أصبحت بريطانيا منطقة يتفشى بعا سلالة للفيروس، سيتعين على كل عائد إلى ألمانيا من هناك أن يظل في الحجر الصحي لمدة 14 يوما - مع استثناءات قليلة جدا، مضيفة أنه جرى الحد من حركة السفر مع بريطانيا للغاية، معربة عن تأييدها لجميع جهود الحكومة البريطانية في تطبيق تدابير النظافة اللازمة.

وأعربت ميركل مجددا عن أسفها لعدم نجاح الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على نهج موحد بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بلوائح السفر، موضحة أن ذلك يتضح آثاره الآن.

وقالت ميركل إنه كان من الممكن تجنب وضع مثل الحالي في البرتغال، حيث كان يتعين اتخاذ إجراءات شاملة في مدينة لشبونة، وقالت: "لهذا السبب علينا أن نعمل بجدية أكبر على تحقيق هذا الأمر"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي قد حقق تقدما جيدا في ذلك في الأشهر القليلة الماضية، "ولكن ليس حيثما أرغب في أن يكون الاتحاد الأوروبي".

وأعربت ميركل عن شكرها لرئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي على جهودها في مكافحة الجائحة، وقالت: "ليس لديها في الأساس اختصاص في مجال مكافحة الأوبئة بوجه عام، ومع ذلك تقود الاتحاد الصحي إلى الأمام وقد حققت الكثير على نحو لا يُصدق"، مؤكدة الدعم الألماني الكامل لها في ذلك.