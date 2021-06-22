قوات النظام والمعارضة تتبادل القصف المدفعي والصاروخي في شمال وغرب سورية

تبادلت القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة القصف المدفعي والصاروخي في مناطق بشمال وغرب سورية اليوم الثلاثاء.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير، التابعة للجيش السوري الحر، إن القوات الحكومية قصفت بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية بلدات في ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الغربي، وريف اللاذقية الشمالي.

وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب."، أن فصائل المعارضة ردت على مصادر النيران وقصفت مواقع القوات الحكومية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بالمدفعية الثقيلة معسكر جورين في ريف حماة الغربي، والذي يعتبر أكبر قواعد القوات الروسية والحكومية في ريف حماة وحققت إصابات مباشرة .

وأشار كذلك إلى أن سيارات تابعة للقوات الحكومية شوهدت تتجه إلى مدينة حماة لنقل عناصرهم القتلى والجرحى.

وأقرت مصادر مقربة من القوات الحكومية لـ"د.ب.أ"، أن بلدة جورين تعرضت لقضف صاروخي من قبل فصائل المعارضة اليوم .

وشهدت مناطق ريف إدلب الجنوبي تصعيدا كبيراً خلال الشهر الجاري، وقصفاً جويا ومدفعيا سقط خلاله عشرات القتلى والجرحى.

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية في محافظة إدلب لـ"د.ب.أ" :" قتل خلال شهر يونيو الجاري 37 شخصا، بينهم نساء وأطفال وكوادر طبية، وأصيب أكثر من 50، بينهم تسعة أطفال وستة نساء"، مشيرا إلى أن عملية القصف دفعت عشرات العائلات إلى النزوح.

ونعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقتل ضابطين من القوات الحكومية في محافظة دير الزور، شرقي سورية، أحدهما اللواء بشير إسماعيل، قائد الفوج 137 الذي قتل في كمين.

كما أكدت تلك الصفحات خبر مقتل العقيد حسان حيدر، قائد الشرطة العسكرية في دير الزور دون ذكر تفاصيل عملية الاغتيال.