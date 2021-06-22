قيرغيزستان تستبعد التعاون مع سينترا الكندية في أزمة منجم الذهب

استبعد وزير مالية قيرغيزستان أي تعاون مستقبلي بين حكومة بلاده وشركة سينترا جولد الكندية للتعدين في تشغيل أحد مناجم الذهب في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة قيرغيزستان استولت في الشهر الماضي على منجم ذهب كومتور بدعوى وجود مخالفات بيئية وضريبية من جانب الشركة الكندية التي كانت تدير المنجم، والتي لجأت إلى التحكيم الدولي للطعن على قرار الحكومة.

وقال وزير المالية والاقتصاد القيرغيزي أكيل بيك جاباروف في رد مكتوب على أسئلة وكالة بلومبرج للأنباء إنه "بعد سلسلة الأحداث التي وقعت خلال هذا الوقت أصبح من الصعب للغاية بدء حوار" مع الشركة.

وأضاف أنه "في ظل احتمال انتقال منجم كومتور إلى ملكية قيرغيزستان، كنتيجة لذلك، فلن أنكر أن مثل هذه النتيجة جاءت قبل كل شيء بسبب أفعال من جانب إدارة سينترا".

يذكر أن الرئيس سيدير جاباروف الذي تولى الحكم في قيرغيزستان في تشرين أول/أكتوبر الماضي كان من المؤيدين لتأميم منجم كومتور الذي يعد أحد أكبر مشروعات الاستثمار الأجنبي في البلاد، وشكل نحو 60% من إجمالي إيرادات سينترا في 2020.