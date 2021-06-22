الحكم على موظف سابق بفرع دويتشه بنك بأمريكا بالسجن لمدة عام

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكما بالسجن لمدة عام ويوم واحد ضد موظف سابق في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بعد إدانته بالتلاعب في أسعار الذهب والفضة من خلال تقديم أوامر شراء وهمية في السوق خلال الفترة من 2008 إلى 2013.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكم السجن صدر اليوم الاثنين على جيمس فورلي بعد إدانته بتهمة الاحتيال في سبتمبر الماضي. ومن المقرر صدور الحكم على سيدريك شانو شريك فورلي في العمل يوم 28 يونيو الحالي.

جاءت إدانة فورلي وشانو كجزء من حملة أمريكية ضد عمليات التلاعب بالأسعار في الأسواق الدولية من خلال أوامر الشراء الوهمية، في أعقاب انهيار الأسواق في يناير 2010.

وقد وافقت مجموعة دويتشه بنك على دفع أكثر من 130 مليون دولار لتسوية الدعاوى الجنائية والمدنية ضدها في هذه القضية.

من جانبه ،اعترف بنك جيه.بي مورجان تشيس الأمريكي بتلاعب موظفيه بالأسواق ووافق على دفع غرامة قياسية بلغت 920 مليون دولار.

كما جاءت إدانة تشانو فورلي بعد محاكمة استمرت أسبوعا متصلا أدلى فيه الشهود بشهادات تفصيلية، وتم فيه فحص نصوص رسائل كان المتعاملون في الأسواق يتبادلونها وتؤكد معرفتهم بأنهم يمارسون عملا غير قانوني من أجل التأثير على الأسعار لتحقيق مكاسب لهم ولمؤسساتهم.