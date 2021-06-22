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عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إطلاق شركة الطيران اليابانية «سكاي مارك»، طائرة تحمل رسوم شخصية «بوكيمون».

وحسبما أعلنت الشركة اليابانية، من المقرر أن تقوم هذه الطائرة برحلات داخلية فقط بين طوكيو وأوكيناوا.