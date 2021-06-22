 بالفيديو.. شركة طيران يابانية تطلق طائرة بوكيمون - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شركة طيران يابانية تطلق طائرة بوكيمون

نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 4:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 4:33 م

عرضت وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد إطلاق شركة الطيران اليابانية «سكاي مارك»، طائرة تحمل رسوم شخصية «بوكيمون».

وحسبما أعلنت الشركة اليابانية، من المقرر أن تقوم هذه الطائرة برحلات داخلية فقط بين طوكيو وأوكيناوا.

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