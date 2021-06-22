 المشرف الهندسي للعلمين الجديدة: وصلنا للعالمية بكل ما تتمتع به المدينة من خدمات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المشرف الهندسي للعلمين الجديدة: وصلنا للعالمية بكل ما تتمتع به المدينة من خدمات

أمل محمود
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:51 م

قال المهندس إبراهيم عبدالهادي، المشرف الهندسي لمدينة العلمين الجديدة، إن مدينة العلمين يعمل بها الآلاف من العمالة، ذاكرًا أن المدينة في المراحل النهائية من التشطيب.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن مصر دخلت مرحلة العالمية بإنشائها لمدينة العلمين الجديدة والخدمات التي تتمتع بها، مشيرًا إلى تكامل المنطقة الترفيهية.

وأوضح أن المنطقة الترفيهية بالمدينة تضم كل التسهيلات التي يحتاج إليها أي مواطن من مطاعم ومراكز تجارية وجراجات، مضيفًا أن أسعار الوحدات السكنية بالمدينة لا تختلف عن باقي السوق في مصر.
وذكر أن قطار المونوريل الواصل بين العاصمة والعلمين سيسهل حركة الانتقال للمواطنين ما يشكل عامل جذب لها، موضحًا أن منطقة الترفيه تضم 46 بناية تم الانتهاء منها بالكامل.

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