أبوظبي تقدم لقاحات فايزر وسينوفارم لجذب السائحين

تقدم إمارة أبوظبي لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر الأمريكية وسينوفارم الصينية للسائحين، في خطوة قد تساعد في اجتذاب الزوار من الدول التي تعاني نقصا في إمدادات اللقاحات.



ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن التطعيمات متاحة فقط لحاملي التأشيرات الصادرة من أبوظبي أو حاملي جوازات السفر المؤهلين للحصول على التأشيرة لدى الوصول، وفقا لتطبيق "صحة" الخاص بالرعاية الصحية في الإمارة.



ونجحت دولة الإمارات بشكل عام في إنجاز واحدة من أسرع عمليات التلقيح ضد كورونا حول العالم، حيث جرى إعطاء أكثر من 5ر14 مليون جرعة من اللقاحات لسكانها البالغ عددهم نحو عشرة ملايين.



ولم تعلن إمارة دبي، من جانبها، حتى الآن عن أي خطة لتوفير اللقاحات للسائحين.