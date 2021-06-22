كييف ولندن تتفقان على بناء سفن حربية وقواعد بحرية مشتركة

وقع نائب وزير الدفاع الأوكراني أولكسندر ميرونيوك، ووزير مشتريات الدفاع في المملكة المتحدة جيريمي كوين، على مذكرة تنفيذ لمشاريع شراكة بحرية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية عن وزارة الدفاع قولها، إن المذكرة تنص على التصميم المشترك وبناء السفن الحربية في أوكرانيا والمملكة المتحدة، وإعادة بناء شركات بناء السفن الأوكرانية، وبناء قاعدتين للبحرية الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن هذه هي الخطوة التالية في تطوير التعاون الثنائي بين أوكرانيا والمملكة المتحدة، لتقوية البحرية الأوكرانية التي تواجه خطرًا دائمًا في البحر الأسود وبحر آزوف، وشهد حفل التوقيع وزير الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، واللورد البحري الأول في المملكة المتحدة الأدميرال توني راداكين.