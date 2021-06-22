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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 3 أشهر

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:33 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 10:33 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا يوم أمس.

ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن هذه هي أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 23 أبريل.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس ما وصفته بأنه "توصية قوية" للمراهقين، في المرحلة العمرية من 12 إلى 15 عاما، للحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وجاءت التوصية بعد اجتماع عُقد أمس تم خلاله استعراض معطيات من الولايات المتحدة تشير إلى أنه تم تطعيم نحو مليونين ونصف المليون فتى أمريكي دون ظهور أعراض جانبية خاصة.


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