الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره الفنزويلي لبحث مكافحة كورونا وعدد من القضايا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيستقبل اليوم الثلاثاء نظيره الفنزويلي خورخي أرياسا، ويبحث معه التعاون في محاربة فيروس كورونا وغيرها من القضايا.

وأشارت الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - إلى أن اللقاء الحالي سيتزامن مع الذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين موسكو وكاراكاس، مشيدة بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويزور الوزير الفنزويلي موسكو خلال الفترة بين 21 و23 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يركز لافروف وأرياسا على محاربة فيروس كورونا، علما بأن فنزويلا هي أول دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضية تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

كما سيبحث الجانبان التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب المجال الإنساني، فرغم وباء فيروس كورونا، حققت روسيا وفنزويلا زيادة في التبادل التجاري بينهما.