ربيعي يعود لتدريبات مولودية الجزائر

أكد نادي مولودية الجزائر لكرة القدم اليوم الثلاثاء عودة لاعبه ميلود ربيعي، للتدريب مع الفريق الأول بعدما تم إنزاله في وقت سابق للفريق الرديف مع ثلاثة لاعبين آخرين إثر ظهورهم في مقطع فيديو وهم يحتفلون في ملهى ليلي.

وذكر النادي في بيان نشره بصفحته على موقع "فيسبوك" إن لجنة الطعون التابعة له استمعت للاعبين ربيعي، وبلال بن ساحة، ووليد علاتي، وتوفيق عدادي بحضور ممثليهم، حيث اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم، وأن سلوكهم يتناقض تماما مع القيم التي يحملها فريق مولودية الجزائر، ومع دورهم كنموذج ومثال يقتدي به الشباب.

وكشف ذات المصدر أن ربيعي، هو اللاعب الوحيد الذي قدم تبريرات يمكن اعتبارها ظروف مخففة، حيث تقرر خصم شهرين من راتبه مع تغريمه بنحو 7500 دولار كتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق بقيم وصورة النادي.

بينما تقرر إيقاف اللاعب توفيق عدادي، عن التدريبات والمنافسات الرسمية مع الفريق الأول لمدة ستة أشهر، وتحويله إلى الفريق الرديف لضمان حقه في التدريب خلال هذه الفترة. إلى جانب خصم ثلاثة أشهر من راتبه وتغريمه 15 ألف دولار.

وأقرت لجنة الطعون إيقاف اللاعبين بلال بن ساحة، ووليد علاتي، عن التدريبات حتى نهاية الموسم الحالي، مع تحويلهما للفريق الرديف كضمان لحقهما في التدريب خلال هذه الفترة. فضلا عن خصم ثلاثة أشهر من الراتب، وتغريم كل واحد منهما 11 ألف دولار.