يعاني الكثير من الأطفال من مشكلة زيادة الوزن أو السمنة، لذلك يجب على الآباء مساعدتهم في الحصول على وزن صحي، ولكن مع الحرص على معرفة الطريقة الصحيحة للقيام بذلك، حيث يعتمد هذا على عمر الطفل وحالته الصحية.

لذلك نشر موقع "ويب ميد" مجموعة من المعلومات حول كيفية التخلص من الوزن الزائد للأطفال؟ وما يجب التركيز عليه لمساعدة الطفل في الوصول إلى وزن صحي.

• الأعمار من 1 إلى 6 سنوات

يجب على الأطفال في هذه الأعمار البقاء على نفس الوزن أو اكتسابه بمعدل أبطأ، لذلك يجب على الآباء التأكد من أن يوم الطفل يتضمن الكثير من الوقت - 60 دقيقة على الأقل ليكون نشطًا، سواء كان ذلك عن طريق صالة الألعاب الرياضية، أو يلعب في الفناء، أو القفز في غرفة المعيشة.

ويجب الحرص أيضا على الحد من الأطعمة المصنعة والسريعة، لأنها تميل إلى أن تكون أعلى في السعرات الحرارية والدهون، ويمكن أيضا استبدال الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة بالفواكة والخضروات الطازجة، والتي يمكن أن تساعد الطفل على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الحرص على استبدال الصودا والعصائر والمشروبات الرياضية بالماء والحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم.

• الأعمار من 7 إلى 10 سنوات

يمكن للأطفال في هذا العمر أن يساعدوا أنفسهم في تناول الوجبات الخفيفة، ولكن يمكن للآباء جعل الخيارات الصحية أسهل لهم، وذلك عن طريق إبقاء الوجبات المفيدة أمامهم بشكل مستمر، بحيث لا يكون أمامهم خيار آخر.

والحرص على وضع قواعد أساسية لوقت التليفزيون والكمبيوتر، لأن الوقت الذي يقضيه الأطفال في الجلوس أمام الشاشة هو الوقت الذي لا يكونون فيه نشيطين، وعندما يصبح ذلك عادة فإنه يؤدي إلى زيادة الوزن.

يجب الحرص أيضا على تشجيع الأطفال على النهوض واللعب، حيث يحتاج الأطفال في هذا العمر إلى نفس القدر من التمارين مثل الأطفال الأصغر سنًا - إجمالي 60 دقيقة على مدار اليوم.

• الأعمار من 11 إلى 17 عامًا

يحتاج العديد من الأطفال في هذا العمر إلى البقاء على نفس الوزن أو اكتسابه بمعدل أبطأ كلما زاد طولهم، لأنه بعد البلوغ قد يفقد الأطفال ما يصل إلى 1 أو 2 كيلو في الأسبوع، ولكن إذا كان الأطفال يعانون من زيادة الوزن يجب الحرص على عدم إصدار أية تعليقات سلبية على الوزن، لأنه يمكن أن تضر بتقديره لذاته، ولكن يجب أن تكون المحادثة حول أهمية التمتع بالصحة والنشاط، وليس الوصول إلى حجم أو رقم معين على المقياس.

وبعد ذلك يمكن التحدث عن طرق محددة لدعمهم، مثل إبقاء الوجبات السريعة خارج المنزل أو التخطيط للمشي مع العائلة أو ركوب الدراجة كل مساء.