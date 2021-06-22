وزير الوحدة الكوري الجنوبي يدعو لعودة كوريا الشمالية لطاولة المفاوضات

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي "لي إن-يونج"، إلى التعاون بين كوريا الجنوبية وأمريكا، لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات.

وقال يونج، خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص الجديد لبيونج يانج "سونج كيم"، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إن الوقت الحالي مهم للتحرك بشكل قوي وحيوي للسعي للاتفاق، مطالبا بإجراء مناقشات وثيقة بين كوريا الجنوبية وأمريكا بشأن دفع سول للتعاون بين الكوريتين في مختلف المجالات، مثل المساعدات الإنسانية، ولم شمل العائلات التي شتتها الحرب، ومجهودات مكافحة جائحة كورونا.

ومن جهته، أعرب المبعوث الأمريكي عن دعمه للحوار والتعاون الهادف بين الكوريتين.

يذكر أن المبعوث الأمريكي كان قد وصل إلى سول في رحلة لمدة خمسة أيام، حيث تأتي زيارته بعد أيام من حث زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون بلاده على الاستعداد للحوار والمواجهة مع الولايات المتحدة في اجتماع حزبي مهم الأسبوع الماضي، مما أثار تفاؤلا حذرا بأن بيونج يانج ربما تستعد للعودة إلى محادثات نزع السلاح النووي.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى إجراء تبادل في المجالات الإنسانية وغيرها من المجالات غير الحساسة مع كوريا الشمالية لدفع العلاقات المتوقفة بين الكوريتين.