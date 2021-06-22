بيونتيك تعلن فعالية لقاحها ضد سلالات فيروس كورونا الأخيرة

أعلنت شركة بيونتيك الألمانية للدوائيات أنها تفترض أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال ضد سلالات الفيروس التي ظهرت مؤخرا.

وخلال الجمعية العامة للشركة التي انعقدت افتراضيا، قال الرئيس التنفيذي للشركة أوجور شاهين اليوم الثلاثاء:" لا توجد مؤشرات في الوقت الراهن تفيد بأن لقاحنا يحتاج إلى تعديل وفقا للسلالات المنتشرة".

وأضاف أن بيونتيك تعمل في إطار إجراء مرن في مجالات التكنولوجيا والإنتاج والترخيص، مشيرا إلى أن الشركة تجري تحليلات بشكل مستمر لفعالية اللقاح ضد السلالات التي ظهرت حديثا من أجل الاستعداد والتمكن من أخذ رد فعل سريع في حال أصبح من الضروري أخذ جرعة ثالثة لتحديث اللقاحات الحالية أو في حال إجراء تعديل للقاح حسب سلالة جديدة للفيروس.

وأوضح شاهين أن الشركة تنتهج منذ بضعة شهور طريقة "النماذج الأولية" لتسهيل هذه المهمة.

ولفت شاهين إلى أن المعرفة بالسلالات الجديدة لفيروس سارس-كوفيد2 آخذة في الزيادة بشكل مطرد.

وقال إن من الممكن ملاحظة أن مناعة الأشخاص الملقحين تتراجع بمرور الوقت مع ظهور سلالات جديدة، وأتوقع أن من الممكن أن يصبح أخذ جرعة ثالثة لإنعاش المناعة أمرا ذا قيمة كبيرة، لكننا لا نزال لا نعرف متى وكم مرة سيكون من الضروري إعطاء جرعة تنشيطية.