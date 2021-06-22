توماس شاف يوجه انتقادات لاذعة لفيردر بريمن بعد الإطاحة به

انتقد توماس شاف أيقونة نادي فيردر بريمن الألماني، فريقه السابق بشدة بسبب التفسير الذي استند إليه في قرار عدم تجديد عقده في منصب المدير التقني للنادي ليتم الإطاحة به بعد أكثر من 40 عاما من العمل.

وقال فرانك باومان المدير الإداري لبريمن أمس الاثنين أن فريقه اتخذ هذا القرار بسبب القيود المالية في النادي الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الألماني، ولكن وفقا لشاف فإن هذا التفسير أعطى انطباعا خاطئا.

وقال شاف لبوابة " دايش شتوبه" اليوم الثلاثاء "أنا مندهش تماما، لا يمكنني تفهم الأمر على الإطلاق".

وأضاف "لا أشعر بالاستياء لعدم حصولي على عقد جديد، لكني أريد أن يتم تقديم الحقائق بشكل صحيح وعدم التلويح بأن لديّ أي نوع من المطالب المالية المبالغ فيها والتي يتعذر تحقيقها".

وانضم شاف إلى بريمن وهو فتى صغير ولعب في الفريق الأول بين عامي 1978 و1995 ، ثم استمر مع الفريق في منصب المدير الفني بين عامي 1999 و2013 ثم عاد إليه في 2018 في منصب المدير التقني بعقد يمتد لثلاثة أعوام وهو العقد الذي انتهى دون أن يتم تجديده.

وقاد شاف فيردر بريمن للفوز بثلاثة ألقاب في البوندسليجا وخمسة ألقاب في كأس ألمانيا ولقب واحد في بطولة أوروبا للأندية أبطال الكأس.

لكن شاف لم ينجح في إنقاذ الفريق من شبح الهبوط خلال المباراة الأخيرة من الموسم التي تولى خلالها مهمة المدير الفني الشهر الماضي.

وازدادت الأوضاع المالية تدهورا بالنسبة لبريمن خلال أزمة جائحة كورونا كما أن الهبوط للدرجة الثانية يعني انخفاض عائدات البث التليفزيوني.

وشدد شاف على أنه لم يتحدث مطلقا في الأمور المالية مع باومان، مضيفا "إذا كان الأمر يتعلق بالمال بالنسبة لي ، لم أكن لأبقى هنا لثلاثة أعوام".

ورفض باومان انتقادات شاف وقال لصحيفة "بيلد" "ببساطة لم نستطع أن نقدم له عرضا ، ولا حتى ببنود منخفضة بشكل كبير ، الأمر لا يتعلق مطلقا بمطالب مالية مرتفعة من جانبه".

وأضاف "الكثير من الناس لم يفهموا بعد الوضع المالي الحرج الذي نتواجد به ، علينا أن نقلص التكاليف بشكل جذري على كافة الأصعدة ورغم الجهود الكبيرة فإننا لم نحقق كافة أهدافنا بعد".