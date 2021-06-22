 البحرية العراقية تعترض زورق صيد أجنبي جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البحرية العراقية تعترض زورق صيد أجنبي جنوبي البلاد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:58 ص

اعتقلت القوات البحرية العراقية شخصين كانا على متن زورق صيد أجنبي بعد دخوله منطقة محظورة بميناء العمية النفطي، في محافظة البصرة/550كم جنوبي العراق/.

وذكرت خلية الإعلام الأمني بقيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن "قوة من قيادة القوة البحرية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين كانا على متن زورق صيد أجنبي يحمل وقودا بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي".

وأوضح البيان أن القوات العراقية التي اعترضت الزورق اكتشفت أنه كان يحمل كمية من وقود الغاز، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.


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