إيطاليا: لجنة توصي بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامة في الهواء الطلق بدءا من 28 يونيو

أوصت اللجنة العلمية-التقنية الإيطالية (CTS) لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بوباء فيروس كورونا، بإلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق ابتداء من 28 يونيو الجاري.

وقالت اللجنة في توصيتها المقدمة للحكومة الإيطالية -حسبما ذكرت وكالة "إكي" الإيطالية- إنها ترى أنه في السيناريو الوبائي الحالي، ابتداء من 28 يونيو وفي جميع الأقاليم المصنفة بيضاء، تتوفر شروط تجاوز الاستخدام الإلزامي للكمامات في الخارج باستثناء السياقات التي تهيء ظروفا للتجمع (الأسواق، المعارض، صفوف الانتظار).

وأوصت اللجنة بأن تظل الكمامة إلزامية على متن وسائل النقل العام وبالنسبة للأشخاص الضعفاء والذين يعانون من نقص المناعة ومن حولهم وأيضا في المراكز الصحية والمستشفيات وفقًا للبروتوكولات المعمول بها.