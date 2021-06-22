حالة من الغضب تسود باكستان بسبب تصريحات رئيس الوزراء بشأن جرائم الاغتصاب

تسبب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في حالة من الجدل، بسبب ربطه من جديد بين وقوع جرائم الاغتصاب وطريقة النساء في ارتداء ملابسهن، مما أثار استنكار المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين.

وأشار خان في مقابلة مع برنامج "أكسيوس أون إتش بي أو" الإخباري، إلى أن الرجال يميلون إلى ارتكاب الجرائم الجنسية عندما ترتدي النساء الملابس غير المحتشمة، ولا سيما في مجتمعات مثل باكستان.

وقال خان -68 عاما- في المقابلة: "إذا ارتدت النساء ملابس أقل، سيكون لذلك تأثير على الرجال، ما لم يكونوا روبوتات"، وذلك في تأكيد جديد على ملاحظات مماثلة كان قد أدلى بها في أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، قالت مريوم أورانجزيب، المتحدثة باسم حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف: "إن التصريحات تعكس عقليته المريضة تجاه النساء. لقد انحدر (خان) إلى مستوى متدنِ بسبب إلقاء اللوم على الضحايا".

فيما قالت شيري رحمن، وهي عضو في مجلس الشيوخ عن حزب الرئيس الأسبق، آصف زرداري، إن "إلقاء اللوم على لباس المرأة فيما يتعلق بالاغتصاب، هو أسوأ رد على جريمة بشعة. يجب أن يخجل من تصريحاته".