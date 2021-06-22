يعتزم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، زيارة ألمانيا في شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك وفقًا لما أعلنه زيلنسكي، اليوم الثلاثاء، بعد مكالمة هاتفية أجراها مع المستشارة أنجيلا ميركل، وأوضح أن القضايا الأمنية ستكون واحدًا من الملفات التي سيبحثها في ألمانيا، لكنه لم يذكر تفاصيلًا ولا موعدًا محددًا للزيارة.
وكتب زيلنسكي على تويتر: "أنا ممتن للدعوة".
وتبذل ألمانيا جهودا منذ أعوام من أجل التوصل إلى حل للصراع في شرق الجمهورية السوفيتية السابقة.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وعد مؤخرًا بدعم كييف في الخلاف الدائر حول مشروع خط نورد ستريم 2 الرامي إلى نقل الغاز الروسي لألمانيا عبر بحر البلطيق، حيث تتخوف أوكرانيا من أن يؤدي اكتمال هذا المشروع إلى فقدان الإيرادات الكبيرة التي تحصل عليها نظير نقل الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا إذ تعتمد أوكرانيا التي تعاني تدهورا مزمنًا على هذه الإيرادات.
وكانت أوكرانيا طلبت مؤخرًا من الحكومة الألمانية توريدات أسلحة إليها لحمايتها من الهجمات الروسية لكن برلين رفضت هذا المطلب.