الأرجنتين تهزم باراجواي وتصعد إلى دور الثمانية في كوبا أمريكا

حسم المنتخب الأرجنتيني صعوده إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل، بعدما تغلب على منتخب باراجواي 1 / صفر فجر اليوم، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وحسم المنتخب الأرجنتيني المباراة بهدف وحيد سجله أليخاندرو جوميز في الدقيقة العاشرة، ليكون الانتصار الأول للأرجنتين على باراجواي منذ كوبا أمريكا 2015، حيث التقى الفريقان أربع مرات بعدها وشهدت المواجهات ثلاثة تعادلات وانتصار لأوروجواي.

وأسكن جوميز الكرة في شباك الحارس أنتوني سيلفا بعد تسع دقائق فقط من بداية المباراة، ليكون الهدف الثاني للاعب خلال ست مباريات دولية في مسيرته حتى الآن.

وعادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لعدد مرات الظهور بقميص المنتخب الأرجنتيني، كما حافظ الفريق الذي يدربه ليونيل سكالوني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ16 على التوالي.

وارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة (من ثلاث مباريات) يليه منتخب تشيلي برصيد خمس نقاط (من ثلاث مباريات) وباراجواي برصيد ثلاث نقاط (من مباراتين) وأوروجواي برصيد نقطة واحدة (من مباراتين) وبوليفيا بدون رصيد (من مباراتين).

وشارك أنخيل دي ماريا وسيرجيو أجويرو ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب الأرجنتيني للمرة الأولى خلال البطولة الحالية، وقد حققا بداية متألقة في المباراة.

وكاد أجويرو يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، حيث شهدت منطقة الجزاء حالة من الارتباك ووصلت الكرة إليه أمام المرمى ليسدد لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

وبعدها بثلاث دقائق جاء هدف التقدم للمنتخب الأرجنتيني، حيث قطع دي ماريا الكرة ببراعة ثم مررها إلى جوميز الذي أفلت من مصيدة التسلل وأسكن الكرة في شباك أنتوني سيلفا.

وكان منتخب باراجواي الأكثر سيطرة على الكرة خلال الشوط الأول، حيث تراجع أداء المنتخب الأرجنتيني شيئا ما بعد هدف التقدم.

واهتزت شباك باراجواي مجددا عندما مرر جوميز كرة خطيرة حاول جونيور ألونسو مدافع باراجواي التصدي لها لكنه وجهها بالخطأ إلى داخل شباك منتخب بلاده، لكنها لم تحتسب هدفا في النهاية بسبب وجود تسلل.

وواصل منتخب باراجواي سيطرته لكن دون صناعة فرص تهديفية حقيقية، لينهي المنتخب الأرجنتيني المباراة فائزا بهدف وحيد ويتأهل إلى دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا التي يسعى من خلالها إلى الفوز بأول لقب كبير له منذ تتويجه في كوبا أمريكا 1993 .