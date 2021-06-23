مصر تتأهل بثلاثة لاعبين لأولمبياد طوكيو في الجودو

استطاع ثلاثي المنتخب المصري رمضان درويش، محمد عبد الموجود، ومحمد عبد العال حجز بطاقة التأهل رسميا الي أولمبياد طوكيو 2020، والمقرر لها ان تقام خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 أغسطس 2021.

حيث تأهل مباشرة الي الاولمبياد كل من رمضان درويش في وزن -100 كجم بإجمالي 3846 نقطة، محمد عبد الموجود في وزن -66 كجم بإجمالي 3345 نقطة.

كما تأهل محمد عبد العال عن وزن -81 كجم بإجمالي 2631 نقطة، الي الاولمبياد من خلال الكوتة الخاصة بالقارة الافريقية.

جاء ذلك ضمن البيان الذي أعلنه الاتحاد الدولي عبر موقعه الرسمي بأسماء اللاعبين المتأهلين الي أولمبياد طوكيو، وذلك بعد انتهاء جميع البطولات العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، والانتهاء من احتساب جميع النقاط التي تضاف الي رصيد الرياضيين، وذلك بعد الانتهاء من بطولة العالم للجودو.

كما أوضح البيان، انه على مدار ثلاثة أعوام، تنافس فيها كل الرياضيين من 110 دولة في الخمس قارات، بالإضافة الي اليابان الدولة المستضيفة لدورة الألعاب في نسختها الحالية، أصبح كل لاعب فيهم له الحق في المشاركة في الاولمبياد بعد ان حصل على بطاقة التأهل للأولمبياد.

وجاء اعلان الاتحاد الدولي متضمنا 16 رياضي عربي مشاركا في أولمبياد طوكيو (12 لاعب، 4 لاعبات) ويمثلون 11 دولة عربية في مختلف الاوزان التي سيشاركون فيها.

استطاع 5 لاعبين منهم، التأهل مباشرة الي الاولمبياد، فيما استطاع باقي الـ 11 لاعب ولاعبة التأهل الي الاولمبياد من خلال حصة قارة افريقيا في المشاركة.