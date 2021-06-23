بريطانيا والاتحاد الأوروبي يقتربان من هدنة في النزاع بشأن اتفاق تجاري

قال مسؤولون بريطانيون وبلاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنهم يشعرون بتفاؤل متزايد من أنهم سيتجنبون حربا تجارية بين الجانبين لما بعد خروج بريطانيا من التكتل، ويعتقدون أن الجانبين سوف يتوصلان لهدنة في النزاع بشأن فحص البضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة البريطانية طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة السماح قبل دخول الحظر على بيع اللحوم المبردة والنقانق الطازجة إلى أيرلندا الشمالية عن باقي مناطق المملكة المتحدة حيز التنفيذ.

يشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، ويريد المسؤولون الأوروبيون معرفة كيف ستستفيد الحكومة البريطانية من أي تمديد لموعد 30 يونيو، حيث من المقرر أن يناقش دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي الخطوات التالية خلال اجتماع يوم غد، وفقًا لمصادر مطلعة.