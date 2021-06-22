استطلاع: الشركات الألمانية في اليابان تنظر بتشكك إزاء الألعاب الأولمبية

كشف استطلاع للرأي أن العديد من الشركات الألمانية العاملة في اليابان تنظر بتشكك إلى حد ما للألعاب الأولمبية المرتقبة في طوكيو.

وفي الاستطلاع الذي نشرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية في اليابان، اليوم الثلاثاء، ذكر حوالي ثلث الشركات أنها ترى الطريقة التي ستُعقد بها الألعاب الأولمبية على أنها إشارة إلى أن الأزمة مستمرة أكثر من كونها مؤشرا على بداية إيجابية.

وفي الوقت نفسه، تعتقد 20% من الشركات أن اليابان ستتكبد خسائر فادحة باستضافة الألعاب، ومع ذلك، صنف 95% من الذين شملهم الاستطلاع الاستقرار الكبير لعلاقاتهم التجارية وموثوقية الشركاء اليابانيين على أنهما أعظم مزايا اليابان كموقع استثماري.

وشاركت أكثر من 100 شركة ألمانية عاملة في اليابان في الاستطلاع الذي أجرته شركة "كيه بي إم جي" للاستشارات والتدقيق في أبريل الماضي، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تسببت بها جائحة كورونا، تمكنت 83% من الشركات الألمانية من تحقيق أرباح في السوق اليابانية في السنة المالية الماضية.

ووصفت الغالبية العظمى من الشركات الاستقرار الاقتصادي العالي للبلاد، والاستقرار الأمني ​​والاجتماعي، فضلا عن البيئة السياسية المستقرة على أنها مزايا أخرى لمشاركتهم في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وتعتبر اليابان ركيزة للاستقرار وشريك تعاون مهم في آسيا بالنسبة للاقتصاد الألماني في ظل أوقات التوترات الجيوسياسية، خاصة بين أكبر قوتين اقتصاديتين، الولايات المتحدة والصين.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة في اليابان، ماركوس شورمان: "تتجه الاستثمارات دائما نحو المدى الطويل، لذلك تولي الشركات الألمانية دائما أهمية كبيرة للاستقرار والأمن. مقارنة بالمستوى الدولي، تحتل اليابان المرتبة الأولى في ذلك".

وبحسب الاستطلاع، ترى الشركات الألمانية أن شيخوخة المجتمع في اليابان حاليا تمثل أكبر تحدٍ لها، وتجد أن تهديدها في نفس مستوى التهديد الذي تمثله عواقب جائحة كورونا.

وقد ذكرت 79% من الشركات الألمانية أنها تنظر إلى توظيف شباب على قدر جيد من التعليم في اليابان على أنه التحدي الأكبر لها هناك. كما تشكل عدم مرونة قانون العمل الياباني مشكلة بالنسبة لنحو 50% من الشركات.