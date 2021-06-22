وزير الخارجية الأمريكي: 18 ألفا ممن ساعدوا التحالف يسعون لمغادرة أفغانستان

كشف وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أن حوالي 18 ألف أفغاني، ممن ساعدوا القوات الأمريكية في أفغانستان يسعون لمغادرة البلاد قبل إتمام انسحاب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وقال بلينكن -في تصريحات أوردتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن حوالي 18 ألف شخص أو أكثر أعربوا عن اهتمامهم للانضمام إلى برنامج القدوم إلى الولايات المتحدة".

وأضاف: بعبارة أخرى، هناك 18 ألف أفغاني عملوا مباشرة مع جنودنا ومع دبلوماسيونا في أفغانستان، مشيرا إلى أن نصف هذا العدد قد أكمل بالفعل الإجراءات الضرورية، فيما بدأها النصف الآخر للتو.

وأوضح أن "حوالي تسعة آلاف من هؤلاء الأشخاص ما زالوا في بداية الإجراءات، فلقد أعربوا عن اهتمامهم وينظرون في الأمر، لكنهم لم يملأ أحد منهم الاستمارة، وهناك تسعة آلاف آخرين قاموا -بالفعل- بملء الاستمارات، بعضهم في انتظار موافقة سفارتنا في أفغانستان وآخرين ممن هم بالفعل في عملية الهجرة نفسها".

وتابع: إن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 50 مسؤولاً لتيسير إجراءات تأشيرات الهجرة الخاصة التي يطلبها هؤلاء الأفراد، وقد نجحوا بالفعل في إنجاز بعض الأعمال المتراكمة التي كانت موجودة في هذه العملية.