 رئيس مدينة القرنة بالأقصر يتفقد مد وتدعيم شبكات الكهرباء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس مدينة القرنة بالأقصر يتفقد مد وتدعيم شبكات الكهرباء

رئيس مركز القرنة بالأقصر يتفقد الوحدة الصحية
رئيس مركز القرنة بالأقصر يتفقد الوحدة الصحية
محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 1:27 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 1:27 ص

تفقد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" الجارى تنفيذها بقرية القبلى قامولا.

وتابع رئيس المدينة مشروعات مد وتدعيم شبكات الكهرباء وتركيب الأعمدة والكشافات والتشغيل للمحولات، كما تفقد الوحدة الصحية بالقرية والتي دخلت ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمحافظة الأقصر والاستماع إلى مشكلات وشكاوى المواطنين.

وتفقد محطة المياه المرشحة بالقرية، وذلك برفقة المهندس أحمد حسن مدير شركة المياه بالقرنة ومعاونيه والتي تم الانتهاء منها وسيتم تشغيلها خلال أيام.

 

 

 

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