 مصادر فلسطينية: لا تقدم في أي ملف بين إسرائيل والفلسطينيين - بوابة الشروق
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مصادر فلسطينية: لا تقدم في أي ملف بين إسرائيل والفلسطينيين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:56 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 9:56 ص

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أنه لا يوجد أي تقدم في أي ملف بين الفلسطينيين وإسرائيل حتى الآن.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الثلاثاء عن المصادر القول إن كل الملفات شبه مجمدة بسبب الخلافات الكبيرة.

وشددت على أنه "لا يوجد تقدم، لا في ملفات التهدئة ولا الأسرى".

في سياق متصل، أكدت مصادر إسرائيلية لموقع "واللا" الإخباري، أن وفدا إسرائيليا اجتمع يوم الخميس الماضي في القاهرة مع مسؤولين في المخابرات المصرية حول الأسرى في قطاع غزة وموضوع التهدئة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات التي وصفت بـ"الاستكشافية".

وبحسب المصادر، فإن الوفد لم يكن يستطيع أصلا اتخاذ قرارات، لأنه لم يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت، وتم إبلاغ مصر بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تبلور سياسة واضحة بعد في الملفات المطروحة.


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