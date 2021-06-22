سلوفاكيا تحصل على الضوء الأخضر لخطط الإنفاق الخاصة بجائحة كورونا

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حصلت سلوفاكيا على الضوء الأخضر لخططها لإنفاق المساعدات التي يقوم الاتحاد الأوروبي بتوزيعها على الدول الأعضاء لمواجهة آثار وباء فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء إدوارد هيجر هذه الأنباء بأنها تعني يوما رائعا للبلاد بعد تلقي الموافقة على الخطة من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زارت سلوفاكيا بهذه المناسبة اليوم الاثنين.

وقالت فون دير لاين إن سلوفاكيا تضررت بشدة جراء الأزمة.

وتتضمن خطة التعافي الحكومية انفاق 3ر6 مليار يورو (5ر7 مليار دولار)، مع التركيز بشكل خاص على المشروعات الصديقة للبيئة والتحول الرقمي.

كما تشمل الخطة أيضا تعزيز نظام الرعاية الصحية، على سبيل المثال من خلال تحديث المستشفيات وبناء مستشفيات جديدة.

ويسعى الاتحاد الأوروبي بخطته التي تبلغ قيمتها 8ر1 تريليون يورو إلى تعزيز اقتصاد أوروبا في أعقاب التراجع الكبير الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

ويشمل هذه المبلغ نحو 750 مليار يورو في صورة مساعدات. وقد قدمت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد خطط إنفاق من أجل التأهل للحصول على المساعدات.