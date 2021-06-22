حسن راتب ينفي بيع جامعة سيناء: شرف لنا ولا يمكن التفريط فيها

نفى الدكتور حسن راتب، رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء، وجود اية نية له أو مجلس الأمناء بالتفريط في جامعة سيناء مؤكدا انها تحمل اسما قوميا عزيزا على كل مصري وهو شخصيا يعتز بهذه الجامعة وتسميتها وتاريخها.

وكان راتب قد زار حرم جامعة القنطرة بحضور د. حاتم البُلك رئيس الجامعة، ود. جيهان فكري نائب رئيس الجامعة، والسيد محمود راتب نائب رئيس مجلس الامناء وأضاف راتب أن فصل جامعة القنطرة عن جامعة سيناء لن يؤثر علي العملية التعليمية في أي من الجامعتين.

وأشار راتب إلى أن ما أثير عن بيع جامعة سيناء هي محض إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأن الجامعة تعتبر أصل من الأصول التي لا يمكن التفريط فيها.

وأن ملكية الجامعتين بعد الفصل هي ملكية واحدة تؤول اليه كرئيس مجلس الامناء ومؤسس الجامعة.

وأوضح راتب أن رسالة جامعة سيناء هي في الأصل رسالة تعليمية وأخلاقية وليست رسالة استثمار او ربح، وأن قيمة جامعة سيناء تتمثل بالأساس في جودة تعليم طلابها وخريجيها.

وأشار إلى أن جامعة سيناء تتجه الآن لفتح باب الشراكة مع جامعات أجنبية لمزيد من التطوير والارتقاء بمستوى جودة مناهجها والمستوى العلمي لطلابها.