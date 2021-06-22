إصابة سيدتين جراء حادث انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

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أصيبت سيدتان بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الدلنجات/ المعركة"، في بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى كوم حمادة المركزي، يفيد بوصول مصابين جراء وقوع حادث وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي مع نفسها بطريق "الدلنجات/ المعركة"، نتيجة اختلال عجلة القيادة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من: "سحر زكريا حسن 24 عامًا، سامية عبد الهادي محمد 28 عامًا"، وجاري عمل الإسعافات الأولية.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.