ميركل تبدي سرورها بتدني أعداد الإصابات بكورونا وتدعو إلى توخي الحذر

أبدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل سرورها بتدني أعداد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ودعت في الوقت نفسه إلى توخي الحذر نظرا لتطورات الوباء على مستوى العالم.



جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من مصادر شاركت في اجتماع للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي قبل العطلة البرلمانية الصيفية.



وقالت ميركل إن "بعض الجهود أثمرت بشكل جيد" لكنها أضافت أن "الجائحة لم تنته بعد".



ونوهت ميركل إلى أن العديد من دول العالم لا يوجد بها لقاح بعد وطالبت بتسريع وتيرة إنتاج اللقاح، غير أنها أعربت مجددا عن رفضها للمطالب المنادية بتعليق براءات الاختراع للقاحات معينة، وقالت إنه لا ينبغي إيقاف العمل بمثل هذه البراءات، وطالبت بدلا من ذلك بأخذ الاحتياط حتى تتمكن الشركات مستقبلا من الاستمرار في تطوير اللقاحات.



وحسب هذه المعلومات، فإن رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي ومرشح التحالف لمنصب المستشار، ارمين لاشيت، قال إنه لا يمكن التعامل مع أي جائحة إلا على صعيد عالمي ورأى أن من الحكمة أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أخذت جنوب الكرة الأرضية في حسبانها خلال تعاملها مع أزمة كورونا، مشيرا إلى أن القرار المركزي الذي أسفرت عنه قمة المجموعة في مدينة كورنوال البريطانية مؤخرا نص على تعزيز دعم الدول الفقيرة في مكافحة الجائحة من خلال إمدادها باللقاحات.