مركز جاماليا الروسي: يمكن التطعيم بـ سبوتنيك V بعد لقاحي إيبي فاك كورونا وكوفيفاك

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قال رئيس مركز "جاماليا" للبيولوجيا الروسي ألكسندر جينسبورج، إن لقاح "سبوتنيك V" يصلح لإعادة تطعيم من تلقوا سابقا لقاحي "إيبي فاك كورونا" و"كوفيفاك".

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن العالم الروسي قوله "بشكل عام، يعتبر لقاح سبوتنيك كافيا لإعادة التطعيم".

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قد صرح بأن وزارته طورت طرق معينة لإعادة تطعيم السكان ضد فيروس كورونا، مضيفا أنه يجب خلال فترة الوباء التطعيم مرة أخرى بعد ستة أشهر، وفي الحالات والظروف العادية مرة كل سنة.

يذكر أن مركز "فيكتور" الروسي، قد أفاد أمس أنه يمكن استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" لإعادة التطعيم مرات كثيرة وفقا للضرورة.