 رفع آثار حادث قطار الإسكندرية وإعادة الحركة لطبيعتها - بوابة الشروق
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رفع آثار حادث قطار الإسكندرية وإعادة الحركة لطبيعتها

عصام عامر:
نشر في: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 يونيو 2021 - 12:08 م

انتقلت القيادات الأمنية، ومسؤولو هيئة السكك الحديدية، إلى موقع حادث قطار الإسكندرية، لإعادة الحركة لطبيعتها.

وتم رفع الجرار وعربة القطار من أعلى القضبان، وإعادة الحركة لطبيعتها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

وأصيب 8 أشخاص، أثر إحتكاك الجرار رقم 3219، بالقطار إكسبريس درجة "ثانية عادية مميزة" رقم 12/2519 من الخلف أثناء تحركه من رصيف 8 في محطة الإسكندرية، دون وقوع وفيات، وتم نقل الاصابات إلى مستشفيات جمال عبدالناصر، ورأس التين.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد وقوع حادث إحتكاك بين قطار القاهرة الذي كان مقررًا قيامه من الإسكندرية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، وبين جرار كان يتبعه من الخلف.


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