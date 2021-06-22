قال الدكتور طارق يوسف سعد، استشاري الأمراض الباطنة والجهاز الهضمي والسكر، إن القرحة لا تُشخص بالكشف ولكن من خلال المنظار، وهناك بعض المؤشرات التي تدل على الإصابة بالقرحة، مثل وجود حموضة زائدة عن المعدل الطبيعي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «صحتك بالدنيا» مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، المذاع على فضائية «cbc»، مساء أمس الاثنين، أن الالتهاب في المعدة من الممكن أن يصاحبه بعض القرح، مشيرًا إلى أن القرح قد تحدث بسبب بعض الأدوية أو طبيعة الأكل أو العصبية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعداد منظار لمعرفة طبيعة الالتهاب، إذا استمر مع تلقي العلاج، مشددًا على ضرورة عدم تكرار العلاج حال عدم حدوث أي نتيجة.

وذكر أن جرثومة المعدة لديها مناعة من المضاد الحيوي، وهناك أكثر من بروتوكول علاجي لعلاج جرثومة المعدة، والطبيب وحده هو المعني بتحديد بروتوكول العلاج.

وأوضح أن الجرثومة نوع من البكتيريا التي تعيش في الغشاء المخاطي في المعدة، وتفزر بعض المواد المضرة التي تزيد من حموضة المعدة؛ مما يساعد على تآكل جدار المعدة.

وأشار إلى أن تحليل السكر إذا كان فوق الـ200 عند إجراء تحليل عشوائي، فهذا يعني أن هذا الشخص مصاب بمرض السكر، ولا بد من إجراء العديد من التحاليل له.