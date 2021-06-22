إسبانيا تطلق سراح نشطاء المطالبة باستقلال كتالونيا وتتجاهل الاحتجاجات

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء، إنه تم إطلاق سراح قادة الحركة التي كانت تطالب باستقلال إقليم كتالونيا عام 2017 من السجن، على الرغم من الدعوات في مختلف أنحاء البلاد لاستمرار احتجازهم.



وقال بعد اجتماع الحكومة الذي تم خلاله الموافقة على مقترح العفو عن السجناء التسعة إن هذه الخطوة كانت ضرورية "من أجل استعادة الانسجام والتعايش".



وتابع سانشيز "نريد أن نبدأ فصلا جديدا.. ديمقراطية إسبانيا تريد إثبات عظمتها".



ونظم السجناء استفتاء في عام 2017 قالوا إنه يبرهن على أن أغلبية سكان كتالونيا يؤيدون الاستقلال. إلا أن المحكمة قضت أنه تم إجراء الاستفتاء بشكل غير قانوني.



وتم توجيه اتهامات إلى المنظمين حيث تم اعتقالهم جميعا ما عدا رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون الذي فر إلى بلجيكا.



ولم يشر المعتقلون الذي تقرر إطلاق سراحهم وهم سبعة رجال وامرأتان إنهم لن يواصلوا السعي من أجل تحقيق استقلال كتالونيا.



وأكد سانشيز "ليس من الضروري أن يغير هؤلاء الأشخاص آرائهم"، معتبرا أن هدف الحكومة لم يكن مطلقا دفعهم إلى تغيير رأيهم".



وأضاف "لا نتوقع منهم أن يفعلوا هذا (يغيروا رأيهم)، لم يتم اعتقالهم بسبب آرائهم أو جهات نظرهم".