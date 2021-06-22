حكومة دبي تسدد سندات بـ500 مليون دولار في موعد استحقاقها

أعلنت حكومة دبي بالإمارات عن سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار (نحو مليار و837 مليون درهم)، في موعد استحقاق سدادها اليوم، وهي سندات صدرت عام 2011 بموجب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.



وأوضحت دائرة المالية بدبي "أنها استردت السندات كاملة بعد استيفاء سداد مجمل المبالغ المطلوبة لحاملي هذه السندات مع فوائدها المستحقة".



وقال عبدالرحمن آل صالح، مدير عام الدائرة في بيان اليوم الثلاثاء إن حكومة دبي استطاعت أن تفي بالتزاماتها المالية حتى في ظلّ الظروف الصعبة التي فرضتها الأزمة العالمية الراهنة، مؤكدا أن الملاءة المالية للحكومة سمحت لها بالوفاء بإلتزاماتها السابقة والحالية وسوف تمكنها من الوفاء بأي إلتزامات مقبلة في وقتها المحدّد.



وأضاف: بفضل الإجراءات المدروسة التي اتبعتها الحكومة في الإنفاق الرشيد وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، نجحنا في تخطي المرحلة الأصعب من الأزمة العالمية الراهنة، وبدء التعافي من تداعياتها".



وكانت حكومة دبي استخدمت التمويل في تطوير البنية التحتية للإمارة، وإنشاء مبنى الكونكورس 1 في مطار دبي الدولي، وإنجاز بعض المشاريع الحيوية التابعة لهيئة الطرق والمواصلات.