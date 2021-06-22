العراق: القبض على شخصين و«زورق أجنبي» في ميناء العمية بمحافظة البصرة

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين و"زورق أجنبي" في ميناء العمية بمحافظة البصرة الواقعة جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية الأمنية - في بيان - أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت قوة من قيادة القوة البحرية من إلقاء القبض على متهمين اثنين كانا على متن زورق صيد أجنبي، بعد دخوله المنطقة المحظورة في ميناء العمية النفطي جنوبي العراق.

وأضاف البيان أن "القوات البحرية العراقية تمكنت من اعتراض الزورق الأجنبي، الذي كان يحمل في داخله مادة وقود الجاز"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين.