قضت محكمة جنايات المنصورة، بإعدام المتهمين أحمد رضا الشحات، وحسين محمد عبدالله، بعد إدانتهم بقتل إيمان عادل (زوجة المتهم الثاني) بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية في يونيو العام الماضي.

وقال القاضي قبل النطق بالحكم: "هذه الجريمة أوجعت القلوب في المجتمع المصري وكانت جريمة شروع واغتصاب وقتل للمجني عليها اتفاقا المتهمين كله مع بعضهم البعض وكان ثالثهما الشيطان وأن المتهم ارتدى ملابس نسائية لاتمام جريمته".

وشهدت ساحة المحكمة حالة من الفرحة من أسرة الضحية بعد صدور الحكم بعد أن حضر ذويها مرددين هتافات: "يحيا العدل".

كانت نيابة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، قد حققت في واقعة قتل ربة منزل، طالبة بكلية علوم، على يد عامل لدى زوجها.

واستدعت النيابة زوج القتيلة الذي أقر بأنه لم يتفق معه على قتلها، وإنما كان الاتفاق على عمل فضيحة لها، يتمكن من خلالها من الانفصال دون أن تحصل على مستحقاتها وجهازها.

وأضاف الزوج في اعترافاته، أنه اتفق مع القاتل على أن يغتصب زوجته وتصويرها في أوضاع مخلة جنسية فقط، ليتم الانفصال بينهما، لرغبته في الزواج من فتاة أخرى من القرية، وأنه قام بتسهيل مهمة القاتل في الدخول إلى المنزل، حتى يصل إلى شقة القتيلة.

وأشار إلى أن أسرته رفضت انفصاله عنها، كون القتيلة من أسرة طيبة الأصل، والطالبة متدينة وصاحبة خلق عال.

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد جهاد الشربيني مأمور مركز طلخا، بورود بلاغ بعثور زوج على زوجته مقتولة داخل مسكنها بقرية ميت عنتر التابعة لدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث مركز طلخا إلى مكان البلاغ، وبالفحص عثر على جثة لسيدة تدعى "إيمان عادل"، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة في كلية العلوم بجامعة المنصورة، وبها آثار خنق حول العنق بأحد الأسلاك، وبالبحث تبين أحد الأشخاص يرتدي "نقابا" صعد إلى مسكن المجني عليها، وانتظرها حتى قيامها بفتح باب الشقة والدخول خلفها، ونزوله بعد فترة من الوقت.

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