وصل وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم، أمس، إلى العاصمة الروسية موسكو، على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات منتدى موسكو للأمن الدولي.

وقالت مصادر سودانية لـ"الشرق" إن إبراهيم سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتسليمه رسالة من رئيس المجلس السيادي الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، كما سيلتقي الوزير نظيره الروسي سيرغي شويغو.

من جانبه، لم يستبعد القائم بأعمال السفير السوداني في موسكو أونور أحمد أونور، أن يناقش الطرفان القضايا الثنائية مع الجانب الروسي، وتوتر العلاقات بين البلدين، على خلفية مراجعة السودان للاتفاق الخاص ببناء قاعدة روسية على البحر الأحمر.

وقال أونور إن الزيارة التي تستمر حتى 24 من يونيو الجاري، سيلتقي خلالها وزير الدفاع بنظيره الروسي على هامش المنتدى، إلى جانب عدد من وزراء الدول المشاركة.

وكانت مصادر عسكرية سودانية قالت لـ"الشرق"، الجمعة، إن قوات البحرية السودانية، أعادت انتشارها بقاعدة "فلامنغو" في ميناء بورتسودان، بعد مغادرة آخر جندي من البحرية الروسية.