أحمد أمين: مبادرة «شكرا يا أبى» ستعيد للأب حقه

شارك النجم أحمد أمين في مبادرة جديدة تستهدف تكريم الأب المصري تقديرا لدوره تجاه أبنائه وعرفانا من الأبناء لجميل الأب، ورغم أن عددا من دول العالم احتفلت بالأب، وجعلت من يوم 21 يونيو من كل عام عيدا للأب إلا أن المبادرة هذه المرة جاءت من مصر.

وطالبت المبادرة المجتمع المصري بتوجيه الشكر والعرفان الأب تحت شعار “شكرا يا أبي” تقديرا لدور الأب في المجتمع، والذي لم يحتفل به المجتمع المصري بالشكل المناسب، وقبل أيام من موعد عيد الأب، شارك الفنان أحمد أمين في المؤتمر الصحفي الذي أقامته إحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية الكبرى، لإطلاق مبادرة «شكرا يا أبي» لتكريم الأب المصري، تقديرا لجهوده التي لا تتوقف في سبيل سعادة الأسرة واستقرارها.

وخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن تلك المبادرة الكريمة والدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء والمساعدة في أن يكون هذا اليوم احتفالا وطنيا في كافة الجهات والأسر والمجتمعات، لإعلاء قيمة الشكر والعرفان للأب في المجتمع المصري.



وطالب أحمد أمين المنتجين بالتركيز على دور الأب الكبير في الدراما المصرية لحث الأبناء للعرفان الأب بالجميل، مضيفا أن بعد إطلاق هذه المبادرة سوف تشهد الساحة الفنية عدد من الأغاني الأب كالأغاني التي تغنى للأم، فنحن لا ننسى الدور الذي قام به الفنان القدير عبد المنعم مدبولي في مسلسل أبنائي الأعزاء شكر، ودور الفنان سيد رجب في ابو العروسة، فهي أدوار مؤثرة في تاريخ الدراما المصرية.

المبادرة والتي تستهدف إعلاء قيم الشكر والعرفان لكل أب لأن الأب هو مصدر الثقة في حياة كل فرد، كما دعا العربي كل أبناء مصر للاحتفال بعيد الأب يوم 21 يونيو، والتعبير عن هذه المشاعر لآبائهم وأن تكون هذه المبادرة فرصة للتعبير عن الامتنان لرب الأسرة.

وأضاف: اعتدنا تقدير الأم على دورها العظيم في مبادرات سابقة حققت نجاحا باهرا مثل «شكرا يا امي» وعلينا الآن أن نرد الجميل إلى الأب ونقول له «شكرا يا أبي» على ما قدمه ومازال يقدمه من أجل أسرته ليصبح عيد الأب مثل عيد الأم تكريماً لملايين الأسر المصرية.

وجه الدعوة إلى كل المؤسسات العامة والخاصة والحكومية والمجتمع المدني من أجل المشاركة في إحياء والمساعدة في أن يكون هذا اليوم احتفالا وطنيا في كافة الجهات والأسر والمجتمعات، لرفع شأن الأب في المجتمع، وإعادة حقه المهضوم.