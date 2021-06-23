استمرار تراجع مبيعات المساكن القائمة في أمريكا للشهر الرابع

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع مبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال شهر مايو الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وبحسب بيانات الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين في أمريكا، والصادرة اليوم، فإن عدد الصفقات التي تمت الشهر الماضي تراجع بنسبة 0.9%، مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى ما يعادل 5.8 مليون مسكن سنويا، كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع المبيعات إلى ما يعادل 5.73 مليون مسكن سنويا.

ويستمر تراجع مبيعات المساكن القائمة بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار، مما يبدد التأثير الإيجابي لانخفاض تكلفة التمويل العقاري.

وأشارت بلومبرج إلى أن زيادة الطلب مع نقص المتاح للبيع، أدى إلى ارتفاع أسعار المساكن في الولايات المتحدة عن قدرة المشترين.

ومن المتوقع استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الصعوبة التي تواجهها شركات التشييد في توفير مساكن جديدة لتلبية الطلب المتزايد، على خلفية النقص في الأيدي العاملة المدربة ونقص مستلزمات التشييد.

وأوضح التقرير الصادر اليوم ارتفاع متوسط سعر المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 23.6% سنويا ليصل إلى مستوى قياسي قدره 350.3 ألف دولار للمسكن الواحد.