الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة في ربع نهائي كأس مصر

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يخوض الزمالك في السابعة من مساء اليوم مباراة صعبة عندما يواجه مصر المقاصة على ملعب السويس الجديد، في ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويسعى الزمالك للاستمرار في مشواره ببطولة الكأس، خاصةً وأنها أصبحت الوحيدة مع بطولة الدوري التي ينافس عليها الفريق هذا الموسم.

ويبحث الزمالك عن استعادة اللقب، بعدما تُوج به النادي الأهلي في الموسم الماضي، على حساب طلائع الجيش الذي أقصى الزمالك من نصف النهائي.

وشهد مران الزمالك الأخير مشاركة محمد عبد الغني بعد غيابه عن تدريبات يوم السبت الماضي بسبب إقامة حفل زفافه، كما تقرر ضمه إلى المعسكر المغلق المُقام في السويس.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.